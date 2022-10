Raquel Brito conquista medalha de bronze nos Europeus sub-23 de judo

Redação com Lusa

A judoca portuguesa Raquel Brito conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze em -48 kg nos Campeonatos Europeus de sub-23, em Sarajevo, depois de vencer quatro de cinco combates.

Na atribuição do bronze, combate para a qual foi relegada após a única derrota, nas meias-finais, Raquel Brito garantiu a subida ao pódio na decisão diante da espanhola Eva Perez Soler, com a portuguesa a vencer por ippon a 29 segundos do final.

Antes, na meia-final, Raquel Brito tinha tido um combate que se prolongou até quase aos nove minutos do prolongamento (golden score), num total de 13 minutos em cima do tatami, acabando por perder por waza-ari com a azeri Konul Aliyeva.

Na capital bósnia, onde decorrem até domingo os Europeus de sub-23, a judoca teve um percurso em que ainda venceu a turca Cagla Serdar e a polaca Paulina Szlachta, ambas também no golden score, e nos quartos de final a belga Gente Verstraeten.

Em -57 kg, Ana Agulhas combateu também hoje e perdeu no seu segundo combate, com a italiana Carlota Avanzato, numa competição em que Portugal terá ainda em competição no sábado Carolina Paiva (-78k g) e Manuel Rodrigues (-81 kg).