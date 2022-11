Râguebi: Wallis lesiona-se na repescagem para o Mundial e regressa a Lisboa

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O terceira linha da seleção portuguesa de râguebi David Wallis lesionou-se no encontro com Hong Kong, da primeira jornada da repescagem para o Mundial 2023, e já regressou a Lisboa, revelou esta terça-feira uma fonte da Federação.

O jogador do Belenenses foi substituído aos 52 minutos por Thibault de Freitas, no triunfo por 42-14, frente aos asiáticos, e será rendido no grupo às ordens do selecionador Patrice Lagisquet por António Cerejo, que é esperado ainda hoje no Dubai, onde se realiza o torneio.

Portugal prossegue, no Médio Oriente, a preparação para o encontro com o Quénia, da segunda jornada do torneio final de repescagem para o França'2023, que de disputa no sábado, às 12h00 (hora de Lisboa).

Após a primeira jornada, os Estados Unidos e Portugal lideram a classificação do torneio, com cinco pontos cada, mas com vantagem dos norte-americanos na diferença de pontos marcados e sofridos, após derrotarem o Quénia por 68-14.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.