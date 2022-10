Râguebi: seleção portuguesa sub-18 nas meias-finais do Europeu

Redação com Lusa

Depois de uma vitória clara contra a Alemanha.

A seleção portuguesa de râguebi sub-18 apurou-se para as meias-finais do Europeu da categoria, após vencer a Alemanha, por 52-3, em encontro dos quartos de final da competição que se disputa em Tbilissi, na Geórgia.

A equipa portuguesa conseguiu oito ensaios, seis dos quais transformados com sucesso, contra apenas uma penalidade dos alemães, e vai defrontar, nas meias-finais, na quarta-feira, os vencedores do encontro entre Espanha e Roménia, que se realiza também hoje, no mesmo local.

Portugal é atualmente vice-campeão europeu de râguebi sub-18, estatuto conquistado há um ano, na Rússia, quando perdeu apenas na final, frente à Geórgia, por 27-0.