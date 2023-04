Râguebi: Seleção Nacional feminina vence e faz o pleno no Europe Trophy

Redação com Lusa

O registo 100% vitorioso da equipa orientada pelo técnico João Moura foi conseguido com triunfos contra Bélgica (71-5), Finlândia (39-0) e República Checa (51-0), antes do triunfo de hoje frente à Alemanha.

A Seleção Nacional feminina de râguebi venceu este sábado a Alemanha por 20-5, em Hürth, e alcançou o pleno de vitórias no Europe Trophy 2022/23, com quatro triunfos noutros tantos encontros do segundo escalão europeu.

Após 0-0 ao intervalo, Portugal conseguiu quatro ensaios não transformados na segunda parte, por Ana Freire (2), Matilde Goes e Sara Moreira, contra apenas um da Alemanha, na bola de jogo, para encerrar com 'chave de ouro' a participação na competição.

Assim, mesmo antes de entrarem em campo, as 'lobas' já tinham assegurado a promoção ao Championship na próxima época, onde vão defrontar as seleções de Espanha, Países Baixos e Suécia.