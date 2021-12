Râguebi: seleção feminina venceu a Bélgica num jogo histórico

Foi o primeiro jogo oficial na história da modalidade de uma seleção portuguesa feminina de râguebi.

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu este sábado a Bélgica por 10-8, no Jamor, em encontro do European Trophy, segundo escalão da modalidade, com exceção das equipas do torneio das Seis Nações.

O encontro com a seleção da Bélgica foi o primeiro jogo oficial na história da modalidade de uma seleção portuguesa feminina de râguebi, disputado na variante de 15 jogadoras.

Portugal esteve a perder por 3-0, após uma penalidade das belgas aos 14 minutos, mas chegou ao intervalo a vencer por 5-3, após um ensaio não transformado de Antónia Martins (34).

Na segunda parte, a seleção portuguesa aumentou a vantagem para 10-3 com novo toque de meta, de Adelina Costa (45), antes de permitir a reaproximação das belgas, mas conseguiu segurar a vantagem até ao final.