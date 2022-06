Râguebi: seleção feminina de sevens qualifica-se para os "quartos" em Zagreb

Venceu todos os três jogos do Grupo C.

A seleção portuguesa de râguebi sevens feminino qualificou-se este sábado para os quartos de final da etapa de Zagreb do Europe Women"s Trophy, segundo escalão europeu da modalidade, ao vencer todos os três jogos do Grupo C.

As lobas derrotaram Israel por 39-0 no primeiro encontro do dia, antes de baterem a Noruega por 34-7 e a Suécia por 38-5, conseguindo uma diferença positiva de 99 pontos entre marcados e sofridos, superada apenas pela Inglaterra (173), vencedora do grupo A.

Portugal defronta, no domingo, a Geórgia, segunda classificada do grupo A, e, em caso de vitória, irá encontrar, nas meias-finais, a seleção vencedora do encontro entre Turquia e Suécia.

O Rugby Europe Women"s Trophy de sevens é o segundo escalão europeu da modalidade e disputa-se, este ano, em duas etapas. A primeira, neste fim de semana, em Zagreb, a segunda, entre 17 e 19 de junho, em Budapeste.