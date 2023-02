Râguebi: Portugal vence Roménia e joga meia-final do Championship em casa

Redação com Lusa

Espanha será o próximo adversário da seleção portuguesa.

Portugal venceu a Roménia por 38-20, no Restelo, resultado que assegurou o primeiro lugar no Grupo B do Europe Championship 2023 de râguebi e o direito a jogar em casa as meias-finais, frente à Espanha.

Foi apenas a quinta vitória da seleção portuguesa em 28 encontros com os romenos, e a mais dilatada de sempre, num encontro em que, acima de tudo, os lobos demonstraram um grande crescimento no jogo de avançados e também de maturidade para gerir os momentos do jogo.

Se nos últimos dois anos a equipa orientada por Patrice Lagisquet perdeu com a Roménia, nos últimos minutos, dois jogos em que a vitória parecia não escapar, hoje terminou com um ensaio de "maul", fechando o jogo com um movimento que era, antes, uma das suas maiores dificuldades.

O triunfo português só não foi mais tranquilo porque a equipa "ofereceu" 10 pontos nos primeiros nove minutos, muito bem contrariados, ainda assim, por dois ensaios de Pedro Bettencourt (06 e 13 minutos), que não permitiram que os romenos "escapassem" no marcador.

Os erros de parte a parte demonstravam algum nervosismo das duas equipas, em função da importância do jogo, que foi mesmo para o intervalo em 14-10, sem que se marcasse qualquer ponto a partir dos 13 minutos, o que significa que Portugal não aproveitou os 10 minutos de superioridade numérica após o cartão amarelo a Jason Tomane (17).

Pelo contrário, no segundo tempo, quando jogou em inferioridade devido à exclusão temporária de Steevy Cerqueira, Portugal chegou ao terceiro ensaio, por José Madeira (51), que aproveitou uma brecha "gigante" na defesa romena após conquistar um alinhamento.

Já com Cerqueira novamente em jogo, Pedro Lucas (59) assinou o ensaio mais "vistoso" dos 'Lobos', após uma conquista de bola na "mêlée", aproveitando da melhor forma dezenas de metros conquistados por José Lima.

O quarto toque de meta dos lobos garantia um ponto de bónus ofensivo, mas, acima de tudo, colocava o resultado em 31-13, o que obrigava a Roménia a fazer mais três ensaios em 20 minutos e a transformar pelo menos dois.

Cristi Chirica (63) ainda tentou fazer pairar "fantasmas" do passado sobre o Restelo, mas, desta vez, Portugal não vacilou, nem mesmo depois de Sousa Guedes (72) falhar, em frente aos postes, o seu único pontapé da tarde, que garantiria que nem três ensaios transformados servissem aos romenos, uma vez que estavam em desvantagem no goal average, o segundo critério de desempate.

Daí até ao final, Portugal foi jogando com a paciência que faltava ao adversário para empurrar o jogo para o último terço do terreno, até fechar em beleza com o toque de meta de Duarte Diniz (80), num movimento em que os romenos são reconhecidamente especialistas e que há dois anos era uma das maiores dificuldades desta equipa.

Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Portugal - Roménia, 38-20.

Ao intervalo: 14-10.

Sob arbitragem do georgiano Nika Amashukheli, as equipas alinharam:

- Portugal: David Costa, Lionel Campergue, Anthony Alves, José Madeira, Steevy Cerqueira, João Granate, Nicolas Martins, Thibault de Freitas, Pedro Lucas, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Pedro Bettencourt, José Lima, Vincent Pinto e Nuno Sousa Guedes.

Jogaram ainda: António Machado Santos, Duarte Diniz, Diogo Hasse Ferreira, José Rebelo de Andrade, Rafael Simões, João Belo, Raffele Storti e Simão Bento.

Ensaios (5): Pedro Bettencourt (06, 13), José Madeira (51), Pedro Lucas (59), Duarte Diniz (80).

Conversões (5): Nuno Sousa Guedes (07, 14, 52, 60, 80+1).

Penalidades (1): Nuno Sousa Guedes (45).

Treinador: Patrice Lagisquet

- Roménia: Alexandru Savin, Ovidiu Cojocaru, Thomas Crețu, Adrian Moțoc, Marius Antonescu, Florian Roșu, Vlad Neculau, Cristi Chirica, Alexandru Țigla, Hinckley Vaovasa, Nicolas Onuțu, Taylor Gontineac, Jason Tomane, Marius Simionescu e Paul Popoaia.

Jogaram ainda: Tudor Butnariu, Ciprian Chiriac, Costel Burțila, Marius Iftimiciuc, Robert Irimescu, Alin Conache, Gabriel Pop e Ionel Melinte.

Ensaios (2): Taylor Gontineac (02), Cristi Chirica (63).

Conversões (2): Paul Popoaia (03), Ionel Melinte (64).

Penalidades (2): Paul Popoaia (09), Ionel Melinte (46).

Treinador: Eugen Apjok

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jason Tomane (17) e Steevy Cerqueira (46).