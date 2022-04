Râguebi: Portugal vai disputar repescagem para o Mundial após sanção à Espanha

Redação com Lusa

Espanhóis perderam pontos devido à utilizaç​​​​​​ão irregular de um jogador e, por terem caído para uma posição de não apuramento, ficará de fora do Campeonato do Mundo

Portugal vai disputar o torneio de repescagem para o Mundial de râguebi de 2023 por a Espanha ter sido sancionada com a retirada de dez pontos na qualificação para França'2023, anunciou, esta quinta-feira, a federação espanhola.

"O organismo máximo do râguebi mundial decidiu sancionar Espanha com 25 mil libras (mais de 29 mil euros) e descontar cinco pontos por cada um dos jogos onde foi utilizado o jogador" Gavin Van den Berg, revelou a Federação Espanhola de Râguebi (FER), em comunicado publicado no seu site oficial.

A decisão atira a Espanha para o quarto lugar da classificação do apuramento, beneficiando diretamente a Roménia, que garante a segunda vaga europeia na competição, juntamente com a Geórgia, e também Portugal, que termina em terceiro lugar e qualifica-se para o torneio de repescagem mundial, em novembro.

O pilar do Alcobendas, de origem sul-africana, alinhou nos dois encontros dos espanhóis frente aos Países Baixos na qualificação para o Mundial, que a Espanha terminou em segundo lugar, garantindo o acesso direto à competição.

Uma "reclamação da Federação Romena de Râguebi", no entanto, levou a World Rugby a nomear uma Comissão Independente para avaliar o eventual incumprimento espanhol da Lei 8 do organismo, relativa à elegibilidade de jogadores para representar uma seleção nacional.