Râguebi: ponta internacional português junta-se às 'esperanças' do Stade Français

Storti, que ajudou o Técnico a sagrar-se campeão nacional, tinha o sonho, desde 2020, de ir jogar para França, agora concretizado. Resta o próximo passo: "aprender com os melhores do mundo"

O internacional português Raffaele Storti vai representar a equipa de 'esperanças' do Stade Français nas próximas três épocas, embora alimente o "sonho e ambição" de chegar brevemente à principal, admitiu esta quinta-feira à agência Lusa.

O ponta, que esta época ajudou o Técnico a conquistar o título de campeão nacional, após um "jejum" de 23 anos, partiu para França com o objetivo de "treinar e aprender com os melhores do mundo", mas não esconde que a equipa principal do histórico clube de Paris é um objetivo que levou na "bagagem".

"Estrear-me já nesta época pela equipa principal será muito difícil, até porque ainda não conto como 'JIFF' [jogador formado localmente] e sou muito jovem. No entanto, o sonho e a ambição de alcançar esse objetivo não me fogem", atirou o jovem, de apenas 20 anos.

A limitação imposta pela Liga francesa de râguebi ao número de jogadores não oriundos da formação dos clubes pode, portanto, retardar a estreia de Storti no Top 14, mas essa é uma "porta" que nunca está fechada para os elementos da equipa de esperanças do clube.

"O que acontece muito no Stade Français é que alguns jogadores dos "espoirs" treinam com a equipa principal, podendo também jogar por eles. Vim para este clube exatamente com essa intenção, de poder treinar e aprender com os melhores do mundo", frisou.

Apesar de jovem, com apenas 20 anos, esta será já a segunda experiência internacional do ex-jogador do Técnico, após uma passagem pelo Peñarol, na Superliga Americana de Râguebi (SLAR), que terminou abruptamente em março do ano passado, devido à pandemia de covid-19.

Em declarações à Lusa, em junho desse ano, o português assumiu a vontade de voltar a tentar uma experiência "fora de portas", o que acabou por se concretizar com a ajuda do atual selecionador de Portugal.

"Mal terminou o Seis Nações B [Rugby Europe Championship], no final de julho, disse ao Patrice [Lagisquet] que tinha interesse em ir para França. Apesar de já ser tarde, porque a maior parte dos clubes já tinham fechado o plantel, após verem os meus vídeos alguns mostraram interesse e ofereceram propostas", revelou Storti.

Estudante de Engenharia e Gestão Industrial, no Instituto Superior Técnico, Raffaele Storti vai, para já, concentrar-se em melhorar o seu nível de francês, mas pretende voltar aos estudos em breve.

"Uma das razões pelas quais assinei pelo Stade Français é que este clube apoia a continuação dos estudos dos jovens jogadores. O meu plano para esta época é apenas estudar francês. No entanto, nos próximos dois anos, pretendo tirar um mestrado, provavelmente em Finanças", apontou.

Storti, que deu nas vistas ao "assinar" sete ensaios no Europe Championship deste ano, cinco dos quais frente aos Países Baixos, foi oficialmente anunciado pelo Stade Français no final de agosto e encontra-se a treinar em Paris, com a equipa de sub-23, "há uma semana".

O campeonato francês de "espoirs" começa em 17 de setembro, mas o Top 14 arrancou já no último fim de semana, com o Stade Français a ser derrotado em casa, por 36-21, frente ao Racing.