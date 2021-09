Râguebi: Lusitanos XV entram a vencer na Super Cup europeia

Redação com Lusa

Franquia da FPR está no segundo lugar da Conferência Oeste, com os mesmos cinco pontos dos Delta. Próximo desafio será de cariz ibérico

Os Lusitanos XV entraram, este sábado, a vencer na Super Cup europeia de râguebi, ao derrotar os espanhóis do Castilla y León Iberians por 34-19, em partida da primeira jornada da competição que se disputou no Jamor, em Oeiras.

A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi somou o ponto de bónus ofensivo (4-1 em ensaios) e segue, desta forma, no segundo lugar da Conferência Oeste, com os mesmos cinco pontos dos Delta, equipa dos Países Baixos que venceu os Brussels Devils, em Amesterdão, por 34-13 (6-2 em ensaios).

Após uma primeira parte muito tática, os Lusitanos XV chegaram ao intervalo a vencer por 12-6, graças a quatro penalidades certeiras de Nuno Sousa Guedes, que se destacou com 19 pontos na partida (um ensaio quatro penalidades e uma conversão).

No segundo tempo, os ensaios de Duarte Diniz (45 minutos), Rodrigo Marta (65), Tomás Paiva dos Santos (72) e do próprio Sousa Guedes (80) construíram o triunfo confortável sobre o principal rival na luta pelo apuramento para as meias-finais.

Na próxima semana, os Lusitanos XV visitam o mesmo adversário deste sábado, os Castilla y León Iberians, em 26 de setembro, às 11:00, em Valladolid, um dia após os Brussels Devils receberem os Delta na abertura da segunda jornada da competição.