Râguebi: Lagisquet culpa "falta de inteligência" pela derrota com Espanha

O selecionador nacional de râguebi, Patrice Laguisquet, disse este domingo à agência Lusa que os "lobos" não foram suficientemente inteligentes para vencer a Espanha, saindo derrotados de Madrid (33-28) e despedindo-se quase definitivamente do Mundial'2023.

"Não fomos suficientemente inteligentes para ganhar este tipo de jogo. Faltou-nos experiência e cometemos erros que jamais poderíamos cometer. Depois, os espanhóis começaram a ficar cansados, nos últimos 20 minutos, mas marcámos o terceiro ensaio demasiado tarde", resumiu Patrice Lagisquet.

Segundo o técnico francês, a falta de inteligência para ganhar os jogos decisivos da segunda volta do apuramento, "na Roménia e em Espanha", ditou o quase certo afastamento de Portugal da corrida ao Mundial de França'2023.

Lagisquet considerou, ainda, que Portugal conseguiu, em Madrid, praticar o estilo de râguebi habitual, embora "apenas a espaços", o que se revelou "insuficiente para superar a Espanha".

Sobre o próprio futuro e o da Seleção, remeteu para "uma conversa com o presidente" da Federação Portuguesa de Râguebi, sem data definida, mas "provavelmente depois dos jogos dos Lusitanos XV", em abril, a contar para a Super Cup europeia.

"Teremos de falar e pensar nisso. Nunca é bom tomar decisões tão em cima dos acontecimentos", desabafou.

A Seleção portuguesa de râguebi ficou este domingo praticamente de fora do Mundial'2023, após a derrota por 33-28, em Madrid, que deixa Portugal em terceiro lugar do apuramento, com 26 pontos e todos os jogos já disputados, enquanto a Roménia ainda visita os Países Baixos no sábado.

Após o mais do que previsível triunfo dos romenos, Portugal será ultrapassado e falha mesmo a presença no torneio de repescagem mundial, em que a Roménia será, desta forma, o representante europeu.