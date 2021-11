Râguebi: Japão convida Seleção Nacional a disputar jogo em solo nipónico

Convite, prontamente aceite pela FPR, foi feito pelo capitão da seleção japonesa após a realização de um encontro particular, em Coimbra.

A seleção japonesa convidou Portugal para jogar no Japão antes do Mundial'2023, logo após o final do encontro do passado sábado, em Coimbra, revelou, este domingo, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

"Estamos muito honrados. Logo após o final do encontro, quando nos cumprimentámos, o capitão Michael Leitch agradeceu pelo grande jogo que fizemos e convidou-nos para ir jogar ao Japão ainda antes do Mundial'2023", revelou Carlos Amado da Silva à agência Lusa.

Questionado sobre se aceitou o convite e se a viagem ao Japão poderá mesmo concretizar-se, Amado da Silva foi taxativo: "Aceito todos os convites quando são honrosos, como foi o caso deste".

O líder federativo falava sobre o sucesso da organização do encontro de sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, apesar das "exigências" colocadas pela equipa do "Tier 1".

"Para que se tenha uma ideia", explicou Amado da Silva, o Japão "trouxe dois autocarros e dois camiões" para transportar todo o "staff" e material, além de promover "reuniões "online" todas as segundas-feiras, durante dois meses", para alinhar todos os pormenores da visita.

"Mas correu tudo muito bem e estou convencido que lhes proporcionámos melhores condições do que as que têm na Escócia", onde estão instalados durante o "tour" na Europa, para os jogos da janela internacional da World Rugby, concluiu o presidente da FPR.

Na memória do presidente da FPR estava, ainda, a derrota com sabor "agridoce", na véspera, por 38-25, apesar da excelente réplica dada pelos "lobos" à seleção que ocupa do 10.º lugar do "ranking" mundial.

"Estou feliz porque jogámos olhos nos olhos contra uma equipa do "Tier 1". Para quem lembra que eles perderam na semana passada com a Irlanda (60-5), reparem que os irlandeses ganharam ontem [no sábado] à Nova Zelândia [29-20]. Não é uma equipa qualquer, é uma super Irlanda", concluiu Amado da Silva.