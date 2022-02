Râguebi: França segura liderança do Seis Nações com Inglaterra na perseguição

Derrotou a Escócia por 36-17. Já a Inglaterra venceu o País de Gales.

A França segurou este sábado a liderança do torneio das Seis Nações de râguebi, após vencer na Escócia por 36-17, mas continua com perseguição firme da Inglaterra, que superou o País de Gales por 23-19.

Em Edimburgo, território onde os ingleses tombaram na primeira jornada, os bleus somaram mesmo a bonificação ofensiva, com 6-2 em ensaios, e seguem 100% vitoriosos no comando da classificação, com 14 pontos, mais quatro do que os ingleses.

Paul Willemse (7 minutos), Yoram Moefana (12), Jonathan Danty (40+1), Gael Fickou (41) e Damian Penaud (58 e 73) assinaram os ensaios "gauleses", três dos quais transformados por Melvyn Jaminet (8, 40+3 e 43), que tornaram insuficientes os toques de meta de Rory Darge (28) e Duhan van der Merwe (79).

Em Londres, o País de Gales até fez mais ensaios (3-1) do que a seleção da rosa, com toques de meta de Josh Adams (53), Nick Tompkins (60) e Kieran Hardy (79), dois dos quais transformados por Dan Biggar (60 e 79), mas a Inglaterra levou a melhor graças ao pé certeiro de Marcus Smith, autor de 18 pontos.

A somar ao ensaio de Alex Dombrandt (42), o médio de abertura inglês concretizou seis penalidades (02, 05, 30, 41, 67 e 71) e assegurou os quatro pontos que mantêm vivas as esperanças do título por parte da equipa orientada por Eddie Jones.

A terceira jornada do torneio das Seis Nações conclui-se no domingo, quando a Irlanda receber a Itália, às 15:00, em Dublin, num encontro onde, se confirmar o favoritismo e somar o ponto de bónus ofensivo, pode ultrapassar a Inglaterra, no segundo lugar, por um ponto.