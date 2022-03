Rªaguebi: final da Super Cup europeia será em Portugal se tiver Lusitanos XV

Anunciou a Rugby Europe esta terça-feira.

A final da primeira Super Cup europeia de râguebi irá disputar-se em Portugal se os Lusitanos XV, equipa de franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), superarem os Tel-Aviv Heat nas meias-finais, anunciou a Rugby Europe.

Em comunicado, o organizador da nova competição europeia de clubes e franquias anunciou as datas das meias-finais, que terão lugar em 16 e 17 de abril, indicando ainda que a final será disputada "no fim de semana de 7 e 8 de maio no terreno da equipa participante com melhor registo na fase de grupos".

Os Lusitanos XV foram a única equipa das duas conferências da competição, Oeste e Este, que conseguiram um registo 100% vitorioso na fase de grupos, o que significa que, se ultrapassarem a equipa israelita nas meias-finais, irão jogar a final em casa.

A equipa da FPR, vencedora da Conferência Oeste, vai defrontar os Tel-Aviv Heat em 16 de abril, às 15:00, em Lisboa, no primeiro encontro das meias-finais da Super Cup.

Os israelitas terminaram a Conferência Oeste no terceiro lugar, com três vitórias e três derrotas, mas beneficiaram da exclusão das equipas russas, o Enisei-STM (segundo) e o Lokomotiv de Moscovo (quarto), decidida após a invasão militar da Rússia à Ucrânia.

A segunda meia-final terá lugar no dia seguinte, em 17 de abril, às 15:00 (hora de Portugal continental), em Tbilissi, entre os georgianos Black Lion e os espanhóis Castilla y León Iberians.

A Europe Super Cup de râguebi é uma nova competição europeia de clubes lançada este ano pela Rugby Europe com o objetivo de ajudar a desenvolver a modalidade nos países emergentes.

A equipa dos Lusitanos XV, da responsabilidade da FPR, inclui exclusivamente jogadores elegíveis para a seleção portuguesa de râguebi que alinhem em equipas que disputam os campeonatos nacionais da modalidade.