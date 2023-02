Râguebi: Escócia volta a surpreender Inglaterra no torneio das Seis Nações

Arrecadou este sábado a Calcutá Cup, pelo terceiro ano consecutivo.

A Escócia voltou a surpreender a Inglaterra no torneio das Seis Nações e arrecadou este sábado a Calcutá Cup, pelo terceiro ano consecutivo, vencendo por 29-23 em Twickenham, a catedral do râguebi inglês, em Londres.

Um ensaio de Duhan van der Merwe, a cinco minutos do fim, estabeleceu o resultado final e prolongou a "agonia" da seleção da rosa, na qual a troca de Eddie Jones por Steve Borthwick no comando técnico parece não surtir efeito - os ingleses só venceram cinco dos últimos 12 encontros disputados.

A Inglaterra até reagiu bem aos ensaios iniciais de Huw Jones e Van der Merwe e foi para o intervalo a vencer por 13-12, com dois toques de meta de Max Malins e uma penalidade de Owen Farrell.

Um ensaio transformado de Ellis Genge, já no segundo tempo, colocou os ingleses a vencer por 20-12 e no caminho do que parecia uma vitória segura, mas a Escócia reagiu e sentenciou a partida com um ensaio transformado de Ellis Ben White, uma penalidade de Finn Russell e o ensaio final de Van der Merwe.

Em Cardiff, a Irlanda também "amargurou" o regresso de Warren Gatland ao comando do País de Gales e venceu por 34-10 no Principality Stadium, somando o ponto de bónus ofensivo com ensaios de Caelan Doris, James Ryan, James Lowe e Josh van der Flier.

Com estes resultados, os irlandeses e os escoceses lideram a classificação do torneio das Seis Nações, com cinco pontos, e aguardam a provável companhia da França, que visita a Itália, no domingo, no encerramento da primeira jornada de 2022.