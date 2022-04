Râguebi: centenas de ex-jogadores ingleses morreram precocemente por lesões cerebrais, alegam advogados

Causídicos vão tomar medidas legais contra a Rugby Football League e solicitam "alterações substanciais e imediatas" regulamentares de forma a minimizar o risco

Um grupo de advogados representante de cerca de 80 ex-jogadores da Liga de Râguebi do Reino Unido alega que mais de 400 antigos praticantes, amadores ou profissionais, perderam a vida precocemente por causa de lesões cerebrais sofridas no jogo.

"Acreditamos que mais de 400 jogadores de râguebi, sejam de elite ou amadores, morreram prematuramente na última década devido a problemas relacionadas com danos cerebrais na prática do desporto", afirma Richard Boardman, advogado da Rylands Legal, citado, este sábado, pelo jornal britânico "The Guardian".

Os causídicos, liderados por Boardman, vão tomar as primeiras medidas legais contra a Rugby Football League, por considerar esta responsável, e solicitam, entretanto, (mais) "alterações substanciais e imediatas" regulamentares para evitar que mais jogadores sofram sequelas semelhantes a médio e, essencialmente, longo prazo.

"É um problema urgente e imediato e é por isso que mudanças têm de ser feitas agora. Desde setembro [de 2021], quando contactámos, pela primeira vez, a Rugby Football League, já mudaram inúmeras coisas em tentativa de tornar o jogo mais seguro para os jogadores atuais", revelou o advogado da Rylands Legal.

A ação judicial contra a RFL, assegura "firmemente" Boardman, "não é um ataque" à entidade desportiva inglesa, mas uma tentativa também "para ajudar", através de cuidados e compensações, os reformados "com danos cerebrais", situação descrita pelo causídico como uma "epidemia absoluta".

O propósito do grupo de advogados está a acolher recetividade. Boardman detalhou que, "a cada semana", vários jogadores de râguebi do Reino Unido juntam-se ao processo judicial intentado contra a RFL, numa altura em que Francis Maloney, ex-jogador inglês, revelou ter sido diagnosticado com demência de início precoce e provável encefalopatia traumática crónica.

O jornal "The Guardian" refere a existência de apelos consecutivos, aumentados pelo diagnóstico de Maloney, para que o organismo que tutela o râguebi no Reino Unido introduza limites de contacto em situações de treino para minimizar o risco de contrair danos cerebrais.