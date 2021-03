Râguebi: CDUP pede retoma das camadas jovens

Presidente do clube divulgou um comunicado expressando preocupação com a formação do râguebi e deixa uma mensagem ao Governo.

Pedro Meireles presidente do CDUP Rugby, tornou público um comunicado, no qual pede aos responsáveis políticos que autorize o regresso da formação.

COMUNICADO DO PRESIDENTE DO CDUP

Pedro Meireles, presidente da Associação CDUP Rugby vem apelar à retoma da atividade de treino para as camadas jovens já no próximo dia 18 de abril. Salienta que esta retoma da atividade da prática desportiva coletiva em espaços exteriores, deve estar alinhada com o regresso ao ensino presencial nas escolas, uma vez que assegura uma ocupação de tempos livres, num ambiente seguro e saudável.

Refere que apesar de o rugby na sua generalidade estar avaliado como desporto de risco elevado, a realidade do dia-a-dia provou que o não é. Estes resultados estão em linha com o estudo internacional publicado pela revista científica British Journal of Sports Medicine onde foi estudado o risco de transmissibilidade viral na modalidade. Tal como no referido estudo, foi conseguida uma ausência total de transmissão horizontal entre atletas da Associação em ambiente de treino, durante a presente temporada.

Os treinos dos escalões de formação foram adaptados à situação pandémica, desenhados para reduzir contactos e o risco, e suportados por um plano de biossegurança rigoroso. Este plano foi desenhado em total acordo com as normas emitidas pela DGS, incluindo a articulação com as decisões escolares, as medições de temperatura, as desinfeções frequentes, a determinação de circuitos de acesso e de zonas referenciadas, a rastreabilidade semanal de sinais e sintomas, o recurso à quarentena preventiva e por fim, o recurso à testagem dos atletas e de pais de atletas através do teste rápido de antigénio.

Conclui por isso que a retoma da atividade de treino da formação está preparada, reforçando que a competição neste momento não é o fundamental mas sim essa retoma da atividade desportiva para todos, em particular nos espaços abertos.