Rafael Mimoso conquista ouro no Festival Olímpico da Juventude Europeia

Nadador português venceu o primeiro pódio para Portugal nos 200 metros bruços da prova eslovena.

O nadador português Rafael Mimoso conquistou esta terça-feira a medalha de ouro nos 200 metros bruços do Festival Olímpico da Juventude Europeia, o primeiro pódio para Portugal em Maribor, Eslovénia.

O português venceu a prova e estabeleceu um novo recorde nacional para o escalão de juvenis, com 2.15,98 minutos, à frente do britânico Filip Nowacki, segundo com 2.16,05, e do romeno Darius Coman, terceiro com 2.17,01.

O atleta do Benfica tinha sido sexto no recente Europeu de juniores em Belgrado e hoje consegue novo registo de monta, após ter batido o recorde nacional primeiro nas meias-finais.

Em outros resultados do dia, afetado pelo mau tempo em Maribor, Denis Hrabar foi sexto no decatlo e a seleção masculina de andebol voltou a perder, desta feita com a Hungria (37-31), jogando pelo terceiro lugar do grupo com Montenegro na quarta-feira, enquanto João Anunciação foi o melhor entre os ciclistas no contrarrelógio, com o 26.º melhor tempo.

O terceiro dia de provas traz a estreia do judo e do skate, continuando a natação, o atletismo e o ciclismo, com portugueses também no ténis, no basquetebol 3x3 e na ginástica artística.