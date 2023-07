Rafael Mimoso 41.º nos 200 metros estilos do Europeu de juniores de natação

Redação com Lusa

Na capital sérvia, que até domingo acolhe a competição, o nadador do Benfica cronometrou 2.15,82 minutos, numa prova em que o acesso à meia-final fechou nos 2.05,94.

O nadador Rafael Mimoso, o único português a competir esta quarta-feira no Campeonato da Europa de juniores, em Belgrado, terminou com o 41.º tempo e novo recorde pessoal as eliminatórias dos 200 metros estilos.

Na terça-feira, primeiro dia de competição, Carlos Nunes melhorou o recorde nacional dos 50 metros bruços, que já lhe pertencia (28,86 segundos), ao nadar a distância em 28,79, no "swim off" (desempate para acesso à meia-final).

Portugal está representado no campeonato da Europa por quatro nadadores.