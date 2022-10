Quarto lugar para Vasco Vilaça na última etapa da Superliga de triatlo

Wilde acabou vencer a Superliga, com 74 pontos, mais 13 do que Hauser e 24 do que Brownlee, enquanto Vasco Vilaça foi quarto, com 46.

O português Vasco Vilaça foi este sábado quarto classificado na etapa de Neom, na Arábia Saudita, da Superliga de triatlo, terminando na quarta posição o campeonato.

Numa corrida em que os atletas passavam três vezes seguidas por um percurso de 300 metros de natação, quatro quilómetros de bicicleta e 1,6 quilómetros de corrida, Vilaça terminou a 40 segundos do vencedor, o australiano Matthew Hauser.

Hauser concluiu a corrida em 43.30 minutos, menos três segundos do que o britânico Jonathan Brownlee e 27 do que o compatriota Hayden Wilde.

Wilde acabou vencer a Superliga, com 74 pontos, mais 13 do que Hauser e 24 do que Brownlee, enquanto Vasco Vilaça foi quarto, com 46.