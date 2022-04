Quarterback enfrenta 22 processos de abuso sexual: "Tocava-nos com o pénis e tentava forçar sexo oral"

Deshaun Watson foi processado por 22 massagistas

Deshaun Watson, quarterback que foi apresentado como reforço do Cleveland Browns há cerca de duas semanas, a troco de cerca de 211 milhões de euros, enfrenta 22 processos de abuso e agressão sexual, após várias massagistas terem denunciado a alegada má conduta do atleta de 26 anos.

Os 22 processos acusam Watson de ter adotado um comportamento sexualmente agressivo durante sessões de massagem ocorridas entre 2020 e inícios de 2021, incluindo relatos de que o quarterback "tocava com o pénis" nas massagistas e tentava "forçar sexo oral".

Em defesa do jogador da NFL estão outras 18 massagistas, que assinaram um documento em que garantem que Watson nunca adotou um comportamento impróprio durante sessões terapêuticas.

O antigo jogador do Houston Texans vai ser obrigado a testemunhar perante uma juíza do Texas, com vista a comprovar se tem alguma relação com alguma das 18 mulheres que o defendem. Watson já havia reprovado a solicitação judicial, antes de a mesma ter sido anunciada esta terça-feira, devido a achar "embaraçoso" e "irrelevante" abordar assuntos da "vida privada".

A juíza Rabeea Sultan Collier também pediu à defesa de Watson que lhe fornecesse todas as informações sobre o histórico de massagens recebidas pelo jogador desde 2019, bem como os cláusulas do jogador incluídas no contrato com a ex-equipa.

Na conferência de imprensa de apresentação de Deshaun Watson como jogador do Cleveland Browns, o atleta negou veementemente todas as acusações.

"Sei que essas acusações são muito, muito sérias. Mas nunca agredi nenhuma mulher. Nunca desrespeitei nenhuma mulher As coisas fora do campo agora apanharam-me desprevenido, porque eu nunca fiz nada do que essas pessoas estão a alegar", garantiu.