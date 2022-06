Redação com Lusa

Declarações do selecionador nacional de râguebi, Patrice Lagisquet, após o jogo de preparação Portugal-Itália (31-38) em râguebi, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa

Sobre o jogo: "Não merecemos ganhar. Quando estás a ganhar por 14 pontos e paras de jogar, limitas-te a chutar, apesar de não teres ganho ainda, só chutas, é porque não queres ganhar. A tua mentalidade não está preparada para ganhar. Esse é o nosso maior e principal problema. É sempre a mesma coisa. Mostrámos que sabemos jogar bom râguebi, a nossa defesa esteve muito melhor, mas a toda a hora cometemos faltas estúpidas e oferecemos a bola a jogar ao pé, quando começámos a ganhar o jogo. Em vez de tentar "matar" o adversário, "matar" o jogo, ficamos à espera. Damos a bola, esperamos, fazemos faltas estúpidas, eles montam "mauls" e marcam. E é sempre assim. Sinceramente, temos de mudar isto. Se não o mudarmos, vamos perder até a repescagem [para o Mundial'2023] em novembro. Vamos perder."

Potencial: "A equipa tem capacidade, os jogadores são bons, têm potencial, mas nunca ganham. Jogamos bem, temos potencial, mas jogos assim, perdemos com o Japão, perdemos este jogo, não podemos competir. A partir de agora temos de ganhar. É só isso. Temos de decidir ganhar."

Qualidades: "Quando estás a ganhar por 14 pontos e tens a bola, tens espaço, tens o vento contra, tens de contra-atacar. Tens de jogar com as tuas qualidades. Contra-atacas e jogas râguebi, só isso. Não ficas à espera do adversário para te colocar sob pressão, dando-lhe a bola. Nós não sabemos fazer isso. Não somos a França ou outra equipa forte que pode defender 60 minutos sem fazer faltas."