Pugilista ucraniano medalhado olímpico passa a integrar o exército do país

Denys Berinchyk, pugilista da Ucrânia que conquistou a prata em Londres'2013, é o mais recente membro tornado público das forças armadas do país

Berinchyk, prata em Londres'2013, é o quarto pugilista que se assumiu publicamente como membro das tropas ucranianas

O número de figuras (atuais ou antigas) pertencentes ao desporto da Ucrânia que se juntaram ao exército do país para combater a invasão russa continua a aumentar.

Denys Berinchyk, pugilista ucraniano que conquistou medalha de prata os Jogos Olímpicos de Londres, em 2013, é o mais recente membro tornado público das forças armadas do país atualmente sob agressão militar da Rússia.

Berinchyk, por exemplo, passou a "ladear" os também pugilistas Oleksandr Usyk, atual campeão mundial de pesos pesados, e os irmãos Wladimir e Vitali Klitschko.

O pugilista, de 33 anos, partilhou, nas últimas horas, vídeos no Instagram a manusear uma arma de fogo, com farda militar, assim como momentos de convívio com agora colegas de combate na guerra, que deflagrou em 24 de fevereiro.

Os ataques bélicos causaram mais de 2.000 mortos entre a população civil da Ucrânia e a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, como Polónia, Hungria e Roménia, de acordo com a ONU.