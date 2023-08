PSD pede audição urgente da provedora da SCML e de João Paulo Correia

Redação com Lusa

PSD quer ouvir provedora da Santa Casa e secretário de Estado sobre cortes no apoio ao desporto.

O PSD requereu, esta quarta-feira, a audição urgente do secretário de Estado da Juventude e do Desporto e da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sobre os cortes no apoio ao desporto, questionando se influenciarão a participação olímpica.

Num requerimento endereçado ao presidente da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o socialista Luís Graça, o PSD aborda a revisão, em curso, do plano de patrocínios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) a diversas instituições e entidades, nomeadamente federações desportivas e Comité Olímpico.

"Na sequência desta revisão em curso, a provedora da SCML já avisou várias federações desportivas para cortes nos apoios financeiros a atribuir ainda este ano, solicitando que as entidades desportivas compreendam esta decisão, que se prende com a conjuntura económico-social e a necessidade de reforçar o apoio às populações mais vulneráveis", lê-se no requerimento.

O PSD salienta que, dado que falta menos de um ano para os Jogos Olímpicos em Paris, entre julho e agosto de 2024, "é grande a preocupação que tem vindo a ser manifestada pelos dirigentes de várias entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa face a estes cortes no apoio financeiro da SCML ao desporto".

"Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD considera ser da maior relevância perceber e clarificar os contornos desta decisão tanto mais gravosa por ter sido tomada em ano pré-olímpico", refere-se.

O partido acrescenta ainda que é "crítico compreender quem irá efetivamente ser afetado por esta decisão da SCML e em que medida, as suas implicações na possível participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024, assim como soluções previstas para colmatar o impacto destes cortes".

Nesse sentido, o PSD requer a audição urgente da provedora da SCML, Ana Jorge, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

Esta manhã, várias fontes oficiais confirmaram à Lusa que a SCML avisou várias federações desportivas da necessidade de rever o plano de patrocínios, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos Paris'2024.

As federações desportivas foram avisadas através de cartas assinadas pela provedora Ana Jorge, que assumiu funções na SCML em 2 de maio último.

Entretanto, a SCML veio assegurar que a revisão, em curso, do seu plano de patrocínios a diversas instituições e entidades, nomeadamente federações desportivas e Comité Olímpico, "não coloca em causa o projeto olímpico para 2024".

Por sua vez, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto considerou possível minimizar os cortes da SCML nos patrocínios ao desporto para 2023, tendo classificado de incompleta a informação avançada pela entidade.

Depois de ter referido que a SCML está a "rever o plano de patrocínios aos eventos desportivos" e de ter prometido agendar uma reunião com a provedora, Ana Jorge, através da rede social Twitter, João Paulo Correia adiantou à Lusa que espera ver os cortes minimizados na reunião marcada para a próxima semana, a realizar-se na quarta ou na quinta-feira.

"Há todas as condições não diria para reverter [os cortes], porque terei de dar oportunidade à senhora provedora para apresentar o que Santa Casa diz serem os grandes constrangimentos financeiros que está a viver, mas para, pelo menos, minimizar. Teremos de esperar pela reunião", frisou.