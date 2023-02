Promessas de Portugal vão poder ter olímpicos como mentores

Os atletas que nunca participaram em Jogos Olímpicos e que integrem o projeto esperanças olímpicas ou Paris'2024 vão poder contar "com o aconselhamento de um atleta olímpico que esteja disponível para lhes transmitir a sua experiência", no âmbito deste projeto

O programa de mentoria para jovens atletas vai juntar esperanças olímpicas a "veteranos", numa iniciativa da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) esta quinta anunciada.

Os atletas que nunca participaram em Jogos Olímpicos e que integrem o projeto esperanças olímpicas ou Paris'2024 vão poder contar "com o aconselhamento de um atleta olímpico que esteja disponível para lhes transmitir a sua experiência", no âmbito deste projeto.

Os mentores vão ser antigos participantes nas edições de Jogos Olímpicos desde Sydney'2000 a Tóquio'2020 que se disponibilizem para ajudar os mais novos a superarem "algumas das barreiras que irão enfrentar nesta fase inicial da sua carreira desportiva".

"Quando nos perguntam como vemos o futuro do desporto em Portugal, imaginamo-lo exatamente deste modo: com toda uma cadeia de comunicação entre gerações olímpicas, numa partilha de experiências e perspetivas em sistema de um para um, que promovam e fomentem relações de inspiração, motivação e orientação", afirmou a presidente da CAO, Diana Gomes.

A antiga nadadora que esteve presente em Atenas'2004 e Pequim'2008 reiterou a importância de se aprender com a experiência, assegurando que "este programa é o início de uma longa jornada que se tornará imprescindível para cada um dos nossos futuros atletas olímpicos".

"É sabido que se aprende com o passado, mas nem sempre é necessário passar pelas situações na primeira pessoa para se aprender com elas. Nesta rede de contactos diretos, quer-se que os nossos jovens, as esperanças olímpicas e o futuro do desporto em Portugal, tenham mais e melhor do que as gerações anteriores", frisou.

Os futuros olímpicos devem apresentar à CAO a sua candidatura ao programa, identificando as características que procuram num mentor, que, depois, lhe será atribuído.