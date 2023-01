Promessa do râguebi britânico morre aos 18 anos de forma repentina

Logan Holgate faleceu aos 18 anos.

Considerado uma "estrela do futuro" do râguebi britânico por Ashley Kilpatrick, diretor da secção da liga de Cumbria, Logan Holgate faleceu de forma repentina na noite de quarta-feira, anunciou em comunicado o Salford Red Devils, clube do atleta.

"Estamos tristes com a morte repentina de Logan Holgate. Num período tão difícil, os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos", pode ler-se na conta do Twitter do clube.

Holgate, que antes havia representado a Hensigham, preparava-se para subir à equipa B dos Salford Red Devils.

A causa da morte ainda não é conhecida.