Projeto desportivo de inclusão entrega apoios de milhares de euros em Viana do Castelo

Redação com Lusa

Iniciativa foi proposta pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e vai abranger, numa primeira fase, 120 utentes da unidade de Areosa.

O projeto Stand Up Paddle Para Todos, para pessoas com deficiência, integra o "primeiro pacote financeiro" de 2022, de mais de 362 mil euros aprovado pela Câmara de Viana do Castelo para incentivar a prática desportiva, foi esta quinta-feira divulgado.

Em declarações à agência Lusa, o vereador do Desporto, Ricardo Rego, referiu que o projeto foi proposto à autarquia pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) e que, numa primeira fase, vai abranger 120 utentes da unidade de Areosa.

O responsável explicou que a APPACDM já tinha utentes a participar no projeto municipal "Náutica para todos", que inclui aulas de surf, canoagem, remo e vela enquanto atividades curriculares e, que decidiu alargar a prática desportiva dos seus utentes ao Stand Up Paddle.

O apoio de 9.153 euros, aprovado por unanimidade na última reunião camarária, vai permitir à APPACDM adquirir o material necessário à prática da modalidade.

Numa segunda fase, "o projeto abrangerá 200 pessoas com deficiência ou incapacidade, utentes de outras unidades da APPACDM e mais 100 crianças e jovens com deficiência ou com incapacidades apoiadas por outras instituições".

O "primeiro grande pacote de apoio ao desporto, em 2022" inclui ainda 182.400 euros para assegurar a continuidade do programa "Náutica nas Escolas".

Aquele montante será dividido em um valor mensal fixo, de 3.800 euros, a atribuir aos centros de remo, vela, surf e canoagem instalados no concelho.

Iniciado em 2013 com cerca de 450 alunos, de 18 turmas, de seis escolas, o programa "Náutica nas Escolas" envolve, no atual ano letivo, 10 escolas com 97 turmas e um universo de 2.000 estudantes que praticam atividades náuticas semanais incluídas no plano curricular.

O município decidiu ainda atribuir 50.740 euros em apoios ao desenvolvimento desportivo de alguns atletas do concelho.

No atletismo, o programa esperanças desportivas apoia as atletas Marta Araújo Lisboeta e Ricardo Pedra, e, na categoria de alta competição, os bilharistas Henrique Correia e Maria Vânia Franco, e campeã mundial de surf adaptado, Marta Paço.

No programa olímpico, a autarquia decidiu apoiar no atletismo Miguel Ribeiro, Hélio Gomes e Claúdia Ferreira, na vela, Beatriz Gago, na natação, Ana Rodrigues, e no ciclismo Iuri Leitão.

Ricardo Rego destacou ainda o apoio extraordinário de cinco mil euros ao clube Olímpico Vianense, por ter iniciado na época 2021/2022 a prática de Orientação, "uma modalidade nova em Viana do Castelo" e de 20 mil euros à Associação Juventude de Viana para que a equipa de hóquei em patins que milita na primeira divisão, poder participar em várias competições europeias, incluindo o Rink Hochey European Cluve Competition.

Na lista de apoios a clubes constam ainda 50 mil euros para a beneficiação dos balneários do Sport Clube Vianense, 36 mil euros para a realização da meia-maratona Manuela Machado e 4.475 euros para suportar as despesas de participação de atletas do concelho nos campeonatos europeus de snooker e Pool, em 2021.

Ricardo Rego adiantou que os apoios aprovados constam do Plano de Atividades e Orçamento para 2022, integrados na candidatura de Viana do Castelo a Cidade Europeia do Desporto 2023. O responsável adiantou que na próxima semana "decorrerá a última vistoria ao processo de candidatura".