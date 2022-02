Programa Nacional Desporto para Todos arranca segunda-feira e atribui mais de um milhão

Portuguese Education Minister Tiago Brandao Rodrigues attends a "Digital resources in Education" - High-Level Conference on Digital Education included in the official program of the Portuguese Presidency of the Council of the European Union in Lisbon, Portugal, 24 May 2021. The aim is to engage digital education as a component of innovative education and training systems, to care digital education as a driving force for inclusion, equity and success for all and to foster digital education as a step forward in shaping citizenship rights through lifelong learning. ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

Nesta edição, será valorizada a parceria ou ligação com a comunidade educativa local, no âmbito do plano de recuperação de aprendizagens denominado por Plano 21|23 Escola+

O Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) vai arrancar com uma verba de 1,65 milhões de euros (ME), mantendo a "aposta na promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis", anunciou hoje o Ministério da Educação.

Previsto para arrancar na segunda-feira, o programa para 2022 atribui 1,65 ME a "projetos desportivos que fomentem o desporto para todos e a prática não formal, recreativa, intergeracional, não competitiva e não federada", refere a nota governamental.

Nesta edição, será valorizada a parceria ou ligação com a comunidade educativa local, no âmbito do plano de recuperação de aprendizagens denominado por Plano 21|23 Escola+.

As candidaturas à 1.ª fase do PNDpT 2022, destinada a clubes desportivos e associações promotoras de desporto, arrancam na próxima segunda-feira e terminam no dia 25 de março.

As candidaturas à 2.ª fase, reservada a instituições do ensino superior e de ciência, abrem no dia 21 de fevereiro e terminam em 31 de março.

Na edição deste ano do PNDpT, será privilegiado o apoio, entre outros, a programas de desenvolvimento desportivo que promovam a prática desportiva dos alunos de todos os níveis de ensino, através de projetos que incluam estabelecimentos de educação e/ou ensino, no âmbito da medida 'E depois da escola?', do Plano 21|23 Escola+.

"Pretende-se, com isto, aproximar as escolas da sua comunidade e, assim, potenciar a interação do aluno com valências exteriores, concorrendo de forma expressa para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, através de dinâmicas de educação não formal", refere a nota.

As instituições que no ano de 2022 obtenham o Selo Estudante-Atleta, cujas candidaturas se encontram a decorrer, poderão ver em 2023 as suas candidaturas ao PNDpT majoradas.

Desde o seu início, em 2014, o PNDpT já apoiou mais de 1.800 projetos, num investimento total que supera os 21 milhões de euros.

O PNDpT foi elaborado de acordo com as orientações internacionais do movimento Desporto para Todos e adota a definição consagrada na Carta Europeia do Desporto, do Conselho da Europa, na qual se entende por Desporto, todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou a melhoria da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis.

Todas as informações e a forma de candidatura podem ser encontradas no portal do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude (https://ipdj.gov.pt/programa-nacional-de-desporto-para-todos).