Primeiro caso de covid-19 na Aldeia Paralímpica a cinco dias da abertura dos Jogos

Japão enfrenta um novo aumento de infeções.

Um primeiro caso de covid-19 foi identificado na Aldeia Paralímpica, anunciou esta quinta-feira a organização, cinco dias antes da abertura dos Jogos Paralímpicos, quando o Japão enfrenta um aumento de infeções.

O doente faz parte do pessoal ligado aos Jogos e não reside no Japão, disseram os organizadores.

A organização registou, até agora, 74 casos ligados aos Jogos Paralímpicos, que se realizam de 24 de agosto a 5 de setembro, principalmente entre o pessoal que vive no Japão.

Seis outros casos foram assinalados por coletividades locais que acolhem equipas paralímpicas antes do início dos Jogos.

Este é o primeiro caso comunicado na Aldeia Paralímpica, que abriu na terça-feira.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos, que terminaram em 08 de agosto, afirmaram que conseguiram evitar um grande surto de covid-19 no Japão, através de medidas sanitárias rigorosas, uma afirmação contestada por alguns peritos.

Até à data, foram diagnosticados 546 casos ligados aos Jogos Olímpicos.

O número de casos da covid-19, que tem vindo a aumentar no arquipélago, atingiu um novo máximo na quarta-feira, com quase 24 mil infeções em todo o país.

Perante esta nova vaga de infeções, na terça-feira, o Governo japonês prolongou o estado de emergência, em vigor desde julho em parte do Japão, até 12 de setembro em 13 prefeituras, incluindo Tóquio.

A covid-19 provocou pelo menos 4.381.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.601 pessoas e foram registados 1.009.571 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.