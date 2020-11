Presidente do COP visa Governo: "Completa ausência de resposta no Desporto"

José Manuel Constantino tece críticas à "falta de resposta política" em relação ao Desporto.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) criticou esta segunda-feira a "falta de resposta política" do Governo para com o setor do desporto face à pandemia de covid-19, após o envio de uma carta aberta ao primeiro-ministro.

Em declarações à Lusa, José Manuel Constantino menciona que a carta aberta, enviada a António Costa e assinada por COP, Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e Confederação do Desporto de Portugal (CDP), vem pedir medidas para o setor, "na linha" de outras missivas já enviadas ao Governo, inicialmente "muito centradas" na resposta sanitária à pandemia, expondo agora um momento crítico para o desporto.

Ao lado da "completa ausência de resposta àquilo que a pandemia está a gerar no desporto", Constantino diz levar "em linha de conta que a partir do momento em que foi conhecida a situação de condicionamento à atividade desportiva, houve um conjunto de medidas" que permitiram evitar "um colapso na situação desportiva", como as relacionadas com os programas olímpico e paralímpico, estendidos até 2021.

"Só que a situação não se esgota nesse tipo de medidas. À semelhança do que os governos europeus têm feito, é necessário um pacote de medidas, designadamente de compensação financeira, para que os pequenos clubes possam ser ressarcidos, pelo impacto económico da paralisação, e possam manter-se em atividade. É absolutamente indispensável encontrar políticas públicas robustecidas em função do que a situação exige dos governos", afirma o dirigente.

Neste momento, algumas atividades desportivas correm o risco de "a prazo terem de paralisar", por "muita dificuldade em retomar alguma normalidade", e "o único modo de atacar" essa falta de capacidade "é com medidas de apoio, financeiro e não só, à semelhança do que está a ser adotado para outros setores da atividade social".

"O Governo tem adotado, e bem, um conjunto de medidas que permitam minorar os efeitos da situação pandémica, de natureza política, económica, financeira e fiscal. Aquilo que nós solicitamos é que, na linha das propostas que apresentámos ao Governo, haja também um conjunto de medidas para o setor desportivo", atira.