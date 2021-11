José Manuel Constantino: "Ninguém espere outra atitude que não seja a da defesa firme do desporto nacional"

José Manuel Constantino deixou elogios a Gouveia e Melo

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) reiterou hoje o compromisso com a defesa do desporto nacional, no seu discurso durante a Celebração Olímpica, no qual lembrou Fernando Lima Bello e agradeceu a Gouveia e Melo.

José Manuel Constantino agradeceu ao líder do processo de vacinação contra a covid-19 pelo empenho em proteger contra o novo coronavírus a Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio´2020, sem esquecer o empenho em defender o setor, junto do poder político.

"Em muitas situações assumimos posições públicas críticas pela desvalorização política que o desporto tem tido e pela sua diminuta importância na agenda política. Infelizmente, não temos motivos para mudar de opinião. E enquanto exercermos estas funções, ninguém espere outra atitude que não seja a da defesa firme do desporto nacional", afirmou o líder olímpico.

Antes, Constantino recordou o antigo velejador Fernando Lima Bello, único membro português do Comité Olímpico Internacional (COI) entre 1989 e 2010, que liderou o COP entre 1981 e 1989 e morreu em 03 de junho último, aos 89 anos.

"O seu tributo é merecedor do nosso respeito e a sua figura motivo do maior dos reconhecimentos", considerou o presidente do COP, sobre o membro honorário do COI, que tinha participado nas competições de vela em duas edições de Jogos Olímpicos, alcançando o 17.º lugar no México´1968 e o 21.º lugar em Munique´1972, ambos na classe dragão.

No discurso que encerrou a gala, na qual foram distinguidos com a medalha de excelência desportiva Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta, que subiram ao pódio em Tóquio´2020, Constantino elogiou a postura dos atletas nacionais num ano marcado pela pandemia.

"Foi neste contexto de enorme adversidade [...] que, ainda assim, Portugal viu este ano a sua bandeira subir ao mastro mais alto em campeonatos da Europa, do mundo e, volvidos 13 anos, em Jogos Olímpicos. Por isso, não posso deixar de dirigir as minhas sentidas palavras aos atletas e aos treinadores cujo notável exemplo de resiliência, dedicação e entrega não só contribuiu para ultrapassar adversidades, como, estou certo, foi crucial para reforçar o envolvimento dos portugueses com a Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos", vincou.

A ciclista Maria Martins, campeã da Europa de sub-23 em omnium e sétima classificada em Tóquio´2020, e o canoísta Pedro Casinha, campeão do mundo de juniores em K1 200 metros, venceram os prémios juventude.

A britânica Pamela Vipond, do COI e diretora-adjunta da Solidariedade Olímpica, foi agraciada com a medalha de mérito, e Vicente Moura, que presidiu ao COP entre 1990 e 1993 e entre 1997 e 2013 e chefiou a missão aos Jogos Los Angeles´1984, com a ordem olímpica nacional.

A Câmara Municipal de Rio Maior recebeu o troféu olímpico, pelo seu trabalho no fomento do desporto, e o Hospital dos Lusíadas o prémio prestígio do COP, pela relação de apoio ao movimento desportivo nacional.

Também os 23 árbitros e juízes portugueses, de 14 modalidades, presentes em Tóquio´2020 também foram distinguidos pelo COP.