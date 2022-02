Presidente do COP convencido de que "não haverá abaixamento" da verba acordada para Paris'2024

O dirigente olímpico, que falava na sede do COP, à margem da cerimónia em que recebeu o SIGA Special Recognition Award, da Sport Integrity Global Alliance, espera poder "reiniciar conversações" tão breve quanto possível com o novo executivo

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) reiterou hoje a vontade de ter um interlocutor para negociar os valores para o ciclo olímpico Paris'2024, mostrando-se convicto de que "não haverá um abaixamento" da verba proposta pelo anterior Governo.

"Estamos a aguardar a constituição do novo Governo para podermos saber qual é o modelo e qual é o pacote financeiro. Entregámos ao Governo anterior uma proposta, entretanto o Governo caiu, houve eleições, não esta ainda constituído um novo Governo. Estamos a trabalhar com o modelo de financiamento do ciclo olímpico anterior, esperamos naturalmente que as coisas se possam compor no sentido de [saber] quem é o Governo", disse José Manuel Constantino.

O dirigente olímpico, que falava na sede do COP, à margem da cerimónia em que recebeu o SIGA Special Recognition Award, da Sport Integrity Global Alliance, espera poder "reiniciar conversações" tão breve quanto possível com o novo executivo, para conhecer a opinião do Governo relativamente à proposta apresentada pelo organismo.

"A proposta do Governo deposto já era superior ao ciclo olímpico anterior e, portanto, estou convencido de que não haverá um abaixamento desse valor. Mas teremos de conversar para verificarmos se é possível alguma aproximação entre o valor que estava no orçamento anterior e aquilo que nós propusemos. E, para isso, é preciso que haja da outra parte interlocutor", completou.

O impasse quanto ao financiamento do ciclo olímpico Paris'2024 prolonga-se em Portugal numa altura em que, no país vizinho, o Conselho Superior dos Desportos anunciou na quarta-feira que vai destinar uma verba de 48 milhões para a preparação dos atletas que apresentem maiores opções de ganhar uma medalha nos próximos Jogos Olímpicos.

Questionado sobre se seria favorável a uma remodelação governamental no setor, José Manuel Constantino defendeu que, "a haver mudanças", estas fossem "no sentido de poder reforçar o posicionamento do Desporto no seio do Governo".

"E que as relações que têm sido mantidas com o Executivo no âmbito do processo de preparação olímpica se pudessem manter, porque têm sido positivas. Isso não escondo: tivemos um bom relacionamento com o titular da pasta no ciclo anterior e desejaríamos que esse bom relacionamento se possa manter ou com o anterior titular ou o novo titular", concluiu.