Presidente do COI "profundamente chocado" com "cobarde ataque" a Shinzo Abe

Redação com Lusa

Abe, que deixou há quase dois anos o cargo de primeiro-ministro por razões de saúde, foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo quando discursava numa rua na cidade de Nara num ato de campanha eleitoral do Partido Liberal Democrático

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, manifestou-se hoje "profundamente chocado" com o "cobarde ataque" contra o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que não resistiu aos ferimentos depois de ser baleado na cidade de Narra.

Abe, que deixou há quase dois anos o cargo de primeiro-ministro por razões de saúde, foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo quando discursava numa rua na cidade de Nara num ato de campanha eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de julho.

Segundo as forças de emergência, o ex-governante estava em paragem cardiorrespiratória quando foi transportado para o hospital. As equipas médicas ainda tentaram medidas de reanimação, que se mostraram insuficientes para salvar a vida do político.

Shinzo Abe foi um grande apoio para o COI na organização dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, disputados em 2021 devido à pandemia de covid-19.