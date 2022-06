Presidente do COI assinala Dia Olímpico com mensagem de união através do desporto

"Nestes tempos de divisão e confronto, as pessoas ao redor do mundo anseiam por uma força unificadora que una a humanidade. Nesse sentido, o Movimento Olímpico tem muito a oferecer com a nossa missão de unir o mundo inteiro numa competição pacífica", disse Bach.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, destacou esta quinta-fera, no Dia Olímpico, o papel que o desporto pode desempenhar na "construção de pontes num mundo dividido" e na "promoção da solidariedade global".

O alemão ex-campeão olímpico de esgrima Thomas Bach, de 68 anos, presidente do COI desde 2013, reiterou que os Jogos Olímpicos, "que unem o mundo inteiro, são um poderoso símbolo de paz" e a "missão olímpica não é uma missão política, mas sim humanitária".

No Dia Olímpico que hoje se assinala, este ano com a mensagem "Juntos, por um mundo pacífico", o presidente do COI destacou a necessidade de solidariedade e paz, que são os princípios orientadores do Movimento Olímpico.

Celebrado todos os anos em 23 de junho desde 1948, o Dia Olímpico oferece um momento para "todos se unirem e se tornarem ativos com propósito", através de uma série de atividades físicas e digitais, refere o COI em comunicado.

"Este ano, enquanto o mundo continua em busca da união, o COI e o Movimento Olímpico estão a destacar o poder que o desporto tem de construir um mundo melhor, unindo as pessoas em paz", acrescenta o organismo.