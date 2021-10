"Presidente da República não me deu os parabéns, o nosso desporto não tem uma bola"

A ginasta Filipa Martins diz não ter sido felicitada por Marcelo Rebelo de Sousa depois dos resultados conseguidos no Mundial de ginástica acrobática.

Filipa Martins alcançou, recentemente, o sétimo lugar no all-around e o oitavo posto nas paralelas assimétricas no Mundial de ginástica acrobática. Foram os melhores resultados de sempre da ginástica acrobática portuguesa.

As felicitações foram muitas, mas a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não foi uma delas, revela a atleta do Acro Clube da Maia.

"Não, não me deu os parabéns [risos]. O nosso desporto não tem uma bola, por isso fica difícil de acontecer", afirmou, numa entrevista ao Diário de Notícias que pode ler na íntegra aqui.