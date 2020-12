Presidente da Federação de râguebi eleito para Comissão Executiva da Rugby Europe

Redação com Lusa

Carlos Amado da Silva foi eleito para o organismo que tutela o râguebi na Europa.

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva, foi eleito esta sexta-feira para a Comissão Executiva da Rugby Europe, organismo que tutela a modalidade na Europa, com exceção dos países do torneio das Seis Nações.

O dirigente português vai integrar, durante os próximos quatro anos, a direção do organismo presidido pelo romeno Octavian Morariu, que foi hoje reeleito para o seu terceiro mandato com 51 votos, contra 12 do russo Kirill Yashenkov.

Ambas as eleições, para a presidência e para a Comissão Executiva, foram realizadas no âmbito da Assembleia-Geral do organismo, que decorreu nos últimos dois dias por videoconferência.

Contactado pela agência Lusa, Amado da Silva explicou que foi eleito pela lista de Morariu e frisou que é "bom para Portugal recuperar lugares nos centros de decisão" da modalidade, motivo pelo qual vai procurar, agora, colocar "mais gente" do râguebi português nas comissões do organismo europeu.

Além de Amado da Silva, foram eleitos para a Comissão Executiva os vice-presidentes Christian Dullin (França), George Nijaradze (Geórgia) e Rob Udwin (Inglaterra), assim como Veronika Muehlhofer (Suíça), Jens Aage Skare Nielsen (Dinamarca), Veceslav Holjevac (Croácia), John O"Driscoll (Irlanda), Salvatore Zandona (Bélgica) e Kirill Yashenkov (Rússia).