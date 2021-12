Praticar remo indoor como Miguel Oliveira e contra adversários de todo o mundo

Um sem número de atletas de renome dos mais diversos desportos integra o remo indoor no seu plano de treinos, caso do piloto do Moto GP Miguel Oliveira.

A necessidade aguça o engenho, certo? Ora, foi isso mesmo que há 45 anos os dois remadores olímpicos Peter e Dick Dreissigacker sentiram perante o desafio de treinar durante o rigor do inverno.

O que surgiu dessa necessidade foi um simulador de remo indorr, de nome RowErg Concept2. Para assinalar este aniversário, a marca apresentou este ano um novo modelo, com uma das novidades a ser a aplicação Erg Race, "que permite entrar em competições online com adversários espalhados pelos quatro cantos do globo." Em www.nautiquatro.pt está já online o desafio: fazer 100 ou 200 quilómetros a remar por uma boa causa!

Um sem número de atletas de renome dos mais diversos desportos integra o remo indoor no seu plano de treinos, caso do piloto do Moto GP Miguel Oliveira.