Portugueses falham meias-finais no penúltimo dia dos Europeus de piscina curta

No domingo, no fecho dos Europeus, Ana Catarina Monteiro e Francisca Martins disputam as eliminatórias de 400 metros estilos.

Os nadadores portugueses Francisco Quintas e Francisca Martins falharam este sábado o apuramento para as meias-finais dos Europeus de piscina curta, que estão a disputar-se em Kazan, na Rússia.

Na primeira prova do dia, Francisco Quintas conseguiu o 29.º tempo das eliminatórias dos 50 metros bruços, com um tempo de 27,70 segundos, inferior ao tempo de qualificação para a prova (27,50), ficando a 0,48 do último apurado.

Já Francisca Martins foi 31.ª nos 200 metros livres, com 2.01,33 minutos, mais de dois segundos acima do tempo de qualificação (1.59,25), que lhe daria apuramento para as meias-finais, já que a última apurada nadou em 1.59,65.

