O desporto foi particularmente afetado pela pandemia, mas isso não impediu um número invulgar de grandes feitos de atletas portugueses. Terão sido algumas das poucas alegrias de 2020, a maioria delas tendo o condão de anunciar um futuro ainda mais entusiasmante.

Qual dos grandes momentos foi o melhor? Qual aquele que mais o marcou? Que atleta mereceu maior admiração e aplausos? Serão os leitores de O JOGO a decidir. A partir de agora, pode votar aqui no melhor atleta/feito do ano no desporto português.

O que deve saber dos candidatos

>> Auriol Dongmo (Atletismo)

Lançou o peso em 17 provas este ano e ganhou 16. Em agosto atingiu os 19,53 metros, batendo o recorde nacional e fechando a época como melhor atleta mundial do ano no peso. Nasceu nos Camarões e tem 30 anos, mas vive em Portugal e lança pelo Sporting desde 2017, tendo sido o treinador Paulo Reis a colocá-la no topo mundial. Em 2021 será candidata a medalha olímpica.

>> Félix da Costa (Automobilismo)

Tem 29 anos e venceu a Fórmula E de forma categórica, na época mais competitiva do Mundial de monolugares elétricos. Correndo pela DS Techeetah, obteve três vitórias consecutivas e mais três segundos lugares num campeonato reduzido a 11 provas. Ainda foi terceiro na sua classe do Mundial de Resistência, com um segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans.

>> Fernando Pimenta (Canoagem)

Com três medalhas na Taça do Mundo que se realizou em Szeged, na Hungria, o canoísta do Benfica conseguiu dois feitos de uma vez: atingiu, aos 31 anos, os 100 pódios internacionais na carreira, e voltou a ser, com ouro em K1 1000 metros, prata em K1 500 e ouro em K1 5000, o melhor canoísta internacional do ano, pois essa foi a única grande prova de 2020.

>> Filipe Albuquerque (Automobilismo)

Num só ano, o piloto de Coimbra foi campeão mundial de resistência em LMP2 (a segunda categoria, mas a mais competitiva), com quatro vitórias, campeão europeu de resistência à geral, com três triunfos, e venceu as 24 Horas de Le Mans na sua classe, sendo quinto à geral. Aos 35 anos, afirmou-se como um dos melhores pilotos dos famosos protótipos e só lhe faltou o título americano. Vai tentá-lo em 2021.

>> João Almeida/Rúben Guerreiro (Ciclismo)

João Almeida esteve 15 dias com a camisola rosa da Volta a Itália vestida, um recorde de dias na liderança de uma edição para um sub-23, e foi quarto na geral final, o melhor resultado de sempre de um português. Ninguém diria, mas tem 22 anos e era um estreante. Rúben Guerreiro, de 26 anos, venceu uma etapa e conquistou a camisola da montanha, outro feito inédito para um português. Juntos, criaram um entusiasmo que não se via desde Joaquim Agostinho.

>> Miguel Oliveira (Motociclismo)

Fez a sua segunda época em MotoGP e obteve no Grande Prémio da Estíria aquela que foi considerada a vitória mais entusiasmante do ano, para no GP Portugal somar o triunfo mais dominador - pole position, volta mais rápida e liderança em todas as voltas. Foi a primeira vez que a KTM venceu na categoria rainha, Oliveira superou todas as expectativas e já pensa lutar pelo título.

>> Telma Monteiro (Judo)

Aos 34 anos, conseguiu a 14.ª medalha num Campeonato da Europa de judo, em outras tantas presenças. A atleta do Benfica impressiona pela longevidade e qualidade numa modalidade muito exigente - as lesões explicam as três ausências em 17 anos de pódios -, mas a prata de Praga não lhe basta: já aponta ao ouro no Europeu do próximo ano, que será em Lisboa, antecedendo uns Jogos Olímpicos em que ambiciona segundo pódio.

>> Seleção Nacional de andebol

Regressando a um grande palco internacional depois de uma última e modesta presença em 2006 (foi 15.ª e penúltima), a Seleção Nacional de andebol foi a revelação do Europeu organizado por Áustria, Noruega e Suécia, terminando na sexta posição, o melhor resultado de sempre. Na sua caminhada histórica deixou pelo caminho França e Suécia, duas potências do andebol.

>> Seleção Nacional de ciclismo de pista

As seis medalhas no Europeus de seniores, incluindo os títulos de Ivo Oliveira e Iúri Leitão, foram o inesperado ponto alto de uma disciplina que renasceu em Portugal em 2009 e teve em 2013 os primeiros resultados internacionais, em juniores. Além dos dois campeões europeus, o selecionador Gabriel Mendes tem talentos como Rui Oliveira e Maria Martins, esta já apurada para os Jogos de Tóquio.