Portugueses estreiam-se no Mundial júnior de judo sem medalhas

Redação com Lusa

Os três judocas portugueses que, esta quarta-feira, se estrearam nos Mundiais de juniores de Itália falharam o objetivo do pódio, em Olbia (Itália).

Teresa Santos chegou à terceira ronda na categoria de -52 kg, tendo perdido, por ippon, com a italiana Giulia Carna, que tinha ficado isenta do primeiro combate e no segundo bateu a cazaque Kundyz Zhylkybay, pelo mesmo castigo.

Em -48 kg, Raquel Brito foi eliminada ao segundo desafio pela búlgara Anastasiia Balaban, por ippon, a mesma forma como tinha ultrapassado na estreia a belga Jente Verstraeten.

Miguel Gago, em -66 kg, começou por afastar o quirguiz Sultan Zhenishbekov, por waza-ari, mas depois cedeu, por ippon, frente ao brasileiro Matheus Pereira.

Por Portugal, vão competir ainda Teresa Trindade (-57 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), André Diogo (-66 kg) e Rodrigo Boavida (-90 kg).