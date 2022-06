Portugueses em três finais no quarto dia dos Mundiais de natação adaptada

Redação com Lusa

Os portugueses Ivo Rocha e Susana Veiga garantiram esta quarta-feira no Funchal presença em finais dos Mundiais de natação adaptada, agendadas para a sessão vespertina e nas quais também participará Daniel Videira.

Ivo Rocha garantiu presença na final dos 200 metros estilos SM5, ao nadar a distância em 3.19,52 minutos, fazendo cair o recorde nacional da distância (3.23,19), que já lhe pertencia.

Na mesma prova, na qual o mais rápido foi o espanhol Antoni Ponce (2.50,91 minutos), o português Jaime Catarino foi 11.º, com a marca de 4.43,21, ficando fora da final.

Susana Veiga qualificou-se para a final dos 100 metros livres S9, distância na qual conseguiu a prata nos Europeus'2021, com o quarto melhor tempo das eliminatórias (1.05,44 minutos), nas quais a mais rápida foi a brasileira Mariana Ribeiro (1.04,52).

Nas finais, todas agendadas para a tarde de hoje, participará também Daniel Videira, que disputará a prova decisiva dos 400 livres S6, para a qual não houve eliminatórias.

Após três dias de competição, a Itália lidera o quadro de medalhas, com um total de 28 (11 de ouro, sete de prata e 10 de bronze), seguida dos Estados Unidos, que somam 13 (nove de ouro, duas de prata e duas de bronze).

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris'2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 70 países.