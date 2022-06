Portugueses discretos no arranque do Europeu júnior de águas abertas

Redação com Lusa

Os nadadores portugueses tiveram hoje um desempenho discreto no arranque do campeonato da Europa júnior de águas abertas, que decorrem até domingo em Setúbal.

Na prova de cinco quilómetros, Alexandre Morari foi 17.º, em 01:16.26 horas, com pódio exclusivamente turco, com Emir Albayarak (01:06.41) a bater os compatriotas Tuncer Erturk por 52 segundos e Kadam Erdagli por 01.10 minutos.

Marta Aguilar foi 18.ª, com 01:31.00 horas, ainda bem distante da alemã Júlia Ackherman, que concluiu a prova em 01:13.10 e arrecadou o ouro, superiorizando-se às turcas Sevim Supurgeci por oito segundos e Talya Erdogan por 12.

Nos 7.5 quilómetros, Bruno Loureiro foi 27.º, em 01:45.13 horas, e Ricardo Santos 32.º, em 01:45.59, em competição vencida pelo francês Sacha Velly (01:32.46), que foi mais célere do que o italiano Vicenzo Caso, por 1.47 minutos, e o alemão Linus Shwedler, por 1.50.

Daniela Lopes foi 24.ª, em 02:07.14 horas, ainda longe da gaulesa Clemence Coccordano (01:46.07), vencedora do ouro, ao ser 1.14 minutos mais rápida do que a transalpina Federica Sentatore e 1.35 do que a alemã Lara Braun.

A jornada de hoje ficou marcada por condições difíceis, com ondulação e vento.

No sábado decorrem os 10 quilómetros masculinos e femininos, com Mafalda Rosa a defender o título conquistado em França.