Portugueses da Fundação Mirpuri retiram-se da primeira etapa da Ocean Race

A equipa da Fundação Mirpuri, a única portuguesa a competir na Ocean Race (VO65), a maior e mais difícil regata do mundo, anunciou este domingo a sua retirada da primeira etapa da competição, entre Espanha e Cabo Verde.

Numa nota divulgada ao início da noite pela equipa é referido que durante a navegação no Estreito de Gibraltar não conseguiu deixar a zona de exclusão a sul, conforme as instruções da direção da prova, o que levou à perda de uma marca do percurso.

"A equipa tomou a decisão de se retirar da primeira etapa", acrescenta a nota.

A equipa é liderada pelo skipper António Fontes e constituída por Bernardo Freitas, Frederico Melo, Mariana Lobato, estes três membros da tripulação vencedora da Ocean Race Europe em 2021, Diogo Cayolla, Hugo Rocha, Matilde Pinho de Melo, Francisco Cai-Água, Francisco Maia e Francisca Pinho, sendo agora esperada no porto do Mindelo, Cabo Verde, cerca das 22:30 locais (mais uma hora em Lisboa).

Esta 14.ª edição da Ocean Race partiu em 15 de janeiro rumo a Cabo Verde e a segunda etapa, entre o Mindelo e a Cidade do Cabo, África do Sul, tem início em 25 de janeiro, depois da paragem de cinco dias na ilha de São Vicente, para descanso das tripulações e arranjos dos barcos.

Trata-se da primeira vez que a principal prova de circum-navegação do mundo faz escala em Cabo Verde, numa primeira etapa de 1.900 milhas náuticas (3.520 quilómetros), de Alicante, Espanha, até à entrada da Baía do Mindelo.

A celebrar os 50 anos desde o nascimento em 1973, a Ocean Race mudou este ano de formato e colocará duas classes em competição na mais difícil prova de circum-navegação à vela por equipas.

As embarcações da classe IMOCA 60 vão dar a volta ao mundo, cumprindo sete etapas, enquanto as da classe VO65 vão fazer três etapas, a primeira entre Alicante e o Mindelo, em Cabo Verde, a penúltima que ligará Aarhaus (Dinamarca) a Haia (Países Baixos) e a última entre Haia e Génova (Itália).

Além do VO65 Racing for the Planet da Mirpuri Foundation Racing Team, embarcação que venceu a última edição da então Volvo Ocean Race 2017/18 ao serviço da Dongfeng Race Team, participam na Ocean Race Sprint Cup a Team JAJO, Viva México, Ambersail 2, WindWhisper Racing Team e a Austrian Ocean Racing powered by Team Génova.

A regata à volta do mundo é disputada pelas equipas 11th Hour Racing Team, Guyot environnement - Team Europe, Team Holcim - PRB, Team Malizia e o Biotherm, todas da classe IMOCA 60.