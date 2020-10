Golfe: portugueses continuam com exibições modestas no Open de Chipre

Na liderança está o galês James Donaldson

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos (na foto) continuam com prestações modestas e mantiveram-se na parte baixa da tabela do Open de Chipre de golfe, prova do circuito europeu da modalidade.

Depois de terem conseguido passar na sexta-feira o cut do torneio, situando-se no grupo dos 48.º classificados, os dois jogadores não conseguiram melhorar a sua prestação, tendo Pedro Figueiredo concluído a terceira volta com 70 pancadas (uma abaixo do par do campo) e Ricardo Santos com 71 (par), fechando o dia nos 45.º e 53.º postos, respetivamente.

Na liderança está o galês James Donaldson, com 199 pancadas (15 abaixo), seguido a uma pancada por um grupo de cinco jogadores.

O Open de Chipre está a disputar-se nos campos do Aphrodite Hills Resort em Paphos.