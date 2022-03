Portuguesas continuam em pares no torneio de ténis de mesa de Doha

Em pares, Fu Yu e Shao Jieni vinham do quadro preliminar e hoje afastaram, já no quadro principal, as sérvias Izabela Lupulesku e Andrea Todorovic

As duas portuguesas que competem no torneio de ténis de mesa WTT Contender Doha foram arredadas da prova em singulares, mas continuam em ação nos pares femininos, ao conseguirem o apuramento para os quartos-de-final.

Shao Jieni esteve bastante bem ante a japonesa Miyu Kato, que obrigou a quinto e decisivo 'set' (3-2), discutindo a passagem até ao fim. Os parciais foram de 8-11, 11-3, 12-10, 2-11 e 11-9, para a nipónica.

Também equilibrado foi o jogo que terminou com a derrota de Fu Yu, ante a porto-riquenha Adriana Diaz, uma das melhores praticante mundiais - o resultado foi de 3-0, mas todos os parciais foram decididos por 11-9.

Em pares, Fu Yu e Shao Jieni vinham do quadro preliminar e hoje afastaram, já no quadro principal, as sérvias Izabela Lupulesku e Andrea Todorovic. O jogo terminou com 3-1, o que coloca as portuguesas a jogar nos quartos-de-final, terça-feira, contra as sul-coreanas Jihee Jeon e Haeun Yang.