Português nas "meias" dos Europeus de slalom: "Gostava de trazer uma medalha"

O canoísta português Antoine Launay apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais dos Europeus de slalom, em K1, discutindo no sábado um lugar na final da prova, que se vai realizador no domingo, em Praga.

"Tenho a esperança de chegar à final e gostava de trazer uma medalha para casa", disse o canoísta do Darque Kayak Clube.

O atleta, especialista em águas bravas, garantiu as "meias" logo na primeira de duas mangas, graças ao 15.º melhor tempo, com 96,19 segundos, depois de cumprir o percurso de 25 portas sem qualquer penalização.

O melhor registo pertenceu ao checo Vit Prindis, com 91,30, enquanto o compatriota campeão do Mundo Jiri Prskavec foi penalizado com dois segundos devido ao toque numa porta, concluindo com o tempo de 91,46.

A final é destinada aos 15 melhores registos, sendo que a mesma terá uma segunda manga, reservada apenas aos cinco mais fortes, que discutirão o pódio.

Antoine Launay, de 27 anos, garantiu para Portugal uma vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entretanto adiados para 2021, após o sétimo lugar nos Mundiais de 2019, em La Seu d"Urgell, Espanha.

Depois destes Europeus, que estavam previstos para maio, em Londres, mas foram adiados devido à pandemia de covid-19, Launay espera ainda participar nas duas Taças do Mundo, na Eslovénia e em França, caso a pandemia não force o cancelamento das mesmas.