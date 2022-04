André Fialho venceu Miguel Baeza na madrugada deste domingo.

O português André Fialho venceu por KO o norte-americano Miguel Baeza, na madrugada deste domingo, no UFC Vegas 51. Foi a primeira vitória do lutador luso na competição, onde se estreou em janeiro, com uma derrota diante de Michel Pereira (UFC 270).

O combate em Las Vegas durou quatro minutos e 39 segundos, terminando no primeiro round.

Fialho arrecadou também o prémio de 50 mil dólares pela performance da noite.