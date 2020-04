Portugal volta a ser número um do mundo em futebol de praia

A Beach Soccer Worldwide atualizou, este quarta-feira, o ranking mundial e Portugal ascendeu à primeira posição, lugar que já tinha ocupado em 2017.

Um ano de 2019 recheado de títulos, com as conquistas do Campeonato do Mundo do Paraguai, da Liga Europeia, da medalha de Ouro nos Jogos Europeus de Minsk, do Mundialito 2019 e ainda do Torneio da China, permitiu à Equipa das Quinas atingir os 4566 pontos e destronar o Brasil na lista das melhores Seleções do Mundo. A equipa canarinha soma agora 4545 pontos, no segundo lugar, enquanto Itália - vice-campeã do Mundo - segue no terceiro posto, com 3946.

Esta é a segunda vez desde 2017 que Portugal ascende ao topo do ranking mundial. Em toda a história, para além da Equipa das Quinas, apenas se conheceram mais dois líderes: Brasil e Rússia.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Pedro Dias, diretor da FPF, salienta o crescimento sólido e firme nos últimos tempos: "Portugal tem estado no top 3 do ranking mundial nas últimos 6 anos. A liderança do ranking é consistente com a performance da Seleção Nacional e a melhoria qualitativa da atividade interna do futebol de praia", afirmou.

O crescimento, segundo explica o diretor da FPF, é alicerçado em vários pontos: "Temos construído de forma partilhada com as Associações de Futebol e os clubes um caminho que nos permita consolidar e qualificar o crescimento da modalidade. Temos identificadas várias oportunidades de melhoria, ao nível da oferta de prática feminina e de formação, ao nível da formação específica de treinadores, ao nível das instalações para a prática. São algumas das melhorias que estamos a trabalhar com as Associações de Futebol e clubes, com o objetivo de consolidar e sustentar o crescimento do futebol de praia", finalizou.

Top 10 do ranking da BSWW em março:

1. Portugal, 4566 pontos

2. Brasil, 4545

3. Itália, 3946

4. Rússia, 3923

5. Irão, 2309

6. Espanha, 2252

7. Japão, 2105

8. Suíça, 1994

9. Senegal, 1762

10. Paraguai, 1677