Portugal vence na Polónia e assegura meias-finais do Championship de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi venceu, este sábado, na Polónia por 65-3, com 11 ensaios que asseguraram facilmente o ponto de bónus ofensivo, resultado que garantiu a qualificação para as meias-finais do Europe Championship 2023.

Uma formalidade cumprida em duas jornadas no Grupo B, cujo vencedor será decidido em 19 de fevereiro, no Estádio do Restelo, quando os lobos receberem a Roménia para decidir quem jogará as meias-finais em casa com o segundo classificado do Grupo A.

Num encontro onde os dois pontas portugueses foram absolutamente demolidores, com um póquer de ensaios cada, Rodrigo Marta (14, 42, 47 e 79 minutos) e Vincent Pinto (20, 49, 65, 69), a Rugby Europe elegeu Mike Tadjer como homem do jogo.

O talonador do Perpignan foi o responsável pela consistência do pack avançado e a seleção ressentiu-se da sua saída, especialmente nos alinhamentos com introdução portuguesa, ficando a dever a si mesma mais alguns ensaios e uma diferença ainda maior no marcador.

O selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet, afirmou antes do encontro que os lobos tinham de ir a Gdynia mostrar que estão noutro nível e Samuel Marques (2) apontou o caminho com o primeiro ensaio.

Os toques de meta sucederam-se a partir desse momento e, para além do médio de formação e dos póqueres de Marta e Pinto, também Jerónimo Portela (28) e Mike Tadjer (38) deixaram a sua marca no encontro.

Portugal conseguiu, desta forma, um resultado melhor do que a Roménia (67-27) frente ao mesmo rival e obriga o adversário da próxima semana a vencer hoje a Bélgica por pelo menos 60 pontos, se quiser chegar a Lisboa em vantagem no goal average.

Uma tarefa que podia ser ainda mais complicada para os carvalhos se os lobos tivessem mantido sempre o mesmo ritmo ofensivo na Polónia e não tivessem entrado, entre os 49 e os 65 minutos, no jogo quezilento e de constantes paragens, que convinha aos polacos, sem somar qualquer ponto.

Mais do que o resultado volumoso, a seleção traz da Polónia algumas lições para a semana de preparação para o jogo com a Roménia e aguarda, agora, pelo resultado do adversário direto para saber se um empate em pontos e em ensaios marcados chega para assegurar o primeiro lugar do Grupo B.

Jogo no Narodowy Stadion Rugby, em Gdynia.

Polónia - Portugal, 3-65.

Ao intervalo: 3-29.

Sob arbitragem do irlandês Andrew Cole, as equipas alinharam:

- Polónia: Quentin Cieslinski, Dominik Mohyla, Sylwester Gaska, Michal Kruzycki, Max Loboda, Kacper Palamarczuk, Siokivaha Taufui, Piotr Zeszutek, Sean Cole, Wojciech Piotrowicz, Grzegorz Szczepanski, Daniel Dula, Peter Hudson, Tomasz Pozniak e Ross Cooke.

Jogaram ainda: Jakub Burek, Jake Wisniewski, Thomas Fidler, Arkadiusz Janeczko, Arthur Klis, Dawid Plichta, Dawid Banaszek e Dominik Morycki.

Penalidades (1): Wojciech Piotrowicz (06).

Treinador: Christian Hitt

- Portugal: David Costa, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, Martim Belo, David Wallis, Nicolas Martins, Thibault de Freitas, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Vincent Pinto e Simão Bento.

Jogaram ainda: André Arrojado, Duarte Diniz, António Prim, Duarte Torgal, Manuel Picão, Pedro Lucas, Pedro Bettencourt e Nuno Sousa Guedes.

Ensaios (11): Samuel Marques (02), Rodrigo Marta (14, 42, 47, 79), Vincent Pinto (20, 49, 65, 69), Jerónimo Portela (28), Mike Tadjer (38).

Conversões (4): Samuel Marques (03, 21, 48, 50), Jerónimo Portela (80).

Treinador: Patrice Lagisquet

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dawid Plichta (75).