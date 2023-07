Portugal vence Itália na etapa de Hamburgo do Europeu de râguebi

Portugal lidera o Grupo B no final do primeiro dia da competição, beneficiando do empate por 19-19 registado no outro encontro, entre Geórgia e Roménia, seleções que defronta no sábado.

A Seleção Nacional de râguebi sevens venceu esta sexta-feira a Itália por 33-21, no primeiro encontro da segunda etapa do Campeonato da Europa da variante, que decorre até domingo, em Hamburgo.

Portugal lidera o Grupo B no final do primeiro dia da competição, beneficiando do empate por 19-19 registado no outro encontro, entre Geórgia e Roménia, seleções que defronta no sábado.

Na competição feminina, Portugal foi derrotado pela Irlanda, por 32-5, e pela Polónia, por 36-19, e complicou as hipóteses de apuramento para as meias-finais da etapa.

Em ambos os géneros, apuram-se para as meias-finais os dois primeiros classificados dos três grupos e os dois melhores terceiros.

Na primeira etapa do Europeu, disputada há cerca de um mês, no Algarve, Portugal foi quinto classificado na competição masculina e 10.º na feminina.